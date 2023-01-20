Fenerbahçe ve Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası sonrası PFDK'ya sevk edildi

TFF, Fenerbahçe ve Konyaspor'u PFKD'ya sevk etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olaylarından, Konyaspor ise çirkin ve kötü tezahürattan dolayı sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 19:57