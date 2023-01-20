Fenerbahçe'de gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya İsrailli genç yetenek! Maor Yashilirmak
Fenerbahçe'de gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Sarı lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle lider Galatasaray ile arasında olan puan farkını kapatarak zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Kanarya'nın gündemine ise genç bir isim girdi. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan mağlubiyet sonrası yeniden ayaklanmanın peşinde.
Kanarya Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna devam ediyor.