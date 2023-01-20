FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya İsrailli genç yetenek! Maor Yashilirmak

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Sarı lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle lider Galatasaray ile arasında olan puan farkını kapatarak zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor. Kanarya'nın gündemine ise genç bir isim girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 10:45