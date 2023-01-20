Fenerbahçe'de stoper sorunu çözüldükten sonra gözler sol bek ve forvete çevrildi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Forvete 2 aday! Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Forvet, stoper, sağ bek ve sol bek bölgelerine takviye düşünen sarı-lacivertlilerde gelişmeler yaşanıyor. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası hücum hattında eksiye düşen Kanarya, forvete 2 aday buldu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Golcü için şu ana kadar öne çıkan isimler Fran Navarro ile Haji Wright...
A Bola, Jorge Jesus'un yönetime önerdiği Navarro'nun kulüplerin anlaşmasını beklediğini duyurmuştu.