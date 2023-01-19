Fenerbahçe'de gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Çek sol bek! O isim yönetimin radarında
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertliler stoper hattını Samet Akaydın'la güçlendirmişti. Sıradaki hedef ise sol bek transferi. Kanarya'nın gündemine Çekyalı yıldız girdi. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'de alınan mağlubiyet sonrası yeniden ayaklanmanın peşinde.
Yönetim ise devre arasında yapılacak takviyeler için kolları sıvadı.