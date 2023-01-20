Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de sol bek için 2 aday!
Transfer döneminin başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sol bek harekatı hızlandı. Sarı-lacivertli ekibin listesinde 2 isim bulunuyor.
İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer eden sarı-lacivertlilerde gündem sol bek transferi...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu.