Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 15 milyon Euro...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un Samet Akaydin transferinin ardından sol bek takviyesini işaret etmesi dikkat çekmişti. Fenerbahçe'de bir diğer sürpriz ise mevcut oyuncularına gelen teklifler. Sarı-lacivertlilere son olarak Brezilya'dan o isim için teklif geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 09:40