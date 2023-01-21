Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de transferde sürpriz gelişme! 15 milyon Euro...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un Samet Akaydin transferinin ardından sol bek takviyesini işaret etmesi dikkat çekmişti. Fenerbahçe'de bir diğer sürpriz ise mevcut oyuncularına gelen teklifler. Sarı-lacivertlilere son olarak Brezilya'dan o isim için teklif geldi. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Mücadelede çeyrek finale yükselen taraf 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'nin golleri 12. dakikada Zajc ve 89'da Valencia'nın ayağından geldi.