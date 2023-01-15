Melisa Vargas Fenerbahçe'ye geri döndü

Daha önce Fenerbahçe Opet forması giyen Melissa Vargas, sarı-lacivertlilere geri döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çin ekibi Tianjin'de forma giyen Melissa Vargas, ligin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.01.2023- 13:20