Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, Çaykur Rizespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna alınmadı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Serdar Aziz krizi! Çaykur Rizespor maçında...
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor. Sarı lacivertli ekip son 16 turu karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Kanarya'da Serdar Aziz krizi yaşanıyor. İşte detaylar...
Peki, Serdar Aziz neden Türkiye Kupası maçının kadrosunda yer almadı, takımdan ayrılacak mı, bundan sonraki planı ne? İşte Fenerbahçe'deki Serdar Aziz gelişmesi, transfer planı ve tüm detaylar...
FENERBAHÇE, TÜRKİYE KUPASI'NI İSTİYOR
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını ve bu kulvarda da başarılı olabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi sergileyeceklerini ifade etmişti.