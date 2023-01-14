Fenerbahçe'de, Gaziantep FK maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Gustavo Henrique ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmeleri durumunda 20. haftada deplasmanda oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe'de sarı alarmı! 5 oyuncu...
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 14.01.2023- 12:14