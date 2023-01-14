Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan flaş karar! "3 isim yetersiz"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esmeye devam ediyor. Takımdaki performansı tekrar eski seviyeye çıkarmak isteyen Portekizli hoca antrenmanları sürekli durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, yönetime sunduğu ocak ayı raporunda ise 3 futbolcunun yetersiz olduğu ifade etti. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de birkaç hafta öncesine kadar 5 puan önde olmasına rağmen bir anda 2. sıraya gerileyen ve son Galatasaray derbisinde de evinde 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kadro sorgulanmaya başlandı.
Bu sorgulama sadece futbol otoriteleri tarafından değil teknik patron Jorge Jesus tarafından da yapıldı.
Geçtiğimiz günlerde yönetimle bir araya gelen transferler hakkında görüş bildiren Portekizli teknik adamın kadrosunda şans verdiği 3 isim için "Yeterli değil" ifadesini kullandığı bildirildi.