Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun ayrılığı gündeme gelebilir.
İtalyan basını duyurdu! Fenerbahçeli Joao Pedro'ya transfer kancası
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, şu ana kadar beklentileri karşılayamazken sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. İtalyan basını, tecrübeli forvete talip çıktığını duyurdu. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Joao Pedro transferinde, ezeli rakip Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, operasyondan galip ayrılan taraf olmuştu.