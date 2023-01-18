Sezona zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Herkes onu beklerken...
Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, 19. hafta itibarıyla 2. sırada yer alıyor. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique ile yollarını ayırmayı planlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine 2 futbolcu daha eklendi. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gaziantep FK maçını kayıpsız geçen sarı-lacivertlilerde gözler transfere çevrildi.
Kanarya, 12 Ocak'ta başlayan 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yaptı.