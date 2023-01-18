Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın golcüsü Michy Batshuayi o istatistikte zirvede!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Michy Batshuayi, performansıyla öne çıkıyor. Belçikalı golcü, o istatistikte Icardi'yi de geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte ayrıntılar...
Ligin ilk yarısı sona ererken sarı lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Kanarya'da hücum oyuncuları öne çıkıyor.