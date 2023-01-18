Son olarak Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetimle ile yaptığı toplantıda 3-4 transfer istediğini dile getirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya genç yetenek Samed Bazdar'ın peşinde!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler bir yandan yıldız transferleri yaparken diğer yandan genç oyunculara yatırımını da sürdürecek. Kanarya'nın gündemine flaş bir isim geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, bazı bölgelere yapacağı hamlelerle sezonun ikinci yarısında avantajlı konuma geçmek istiyor.
Bilindiği gibi Fenerbahçe daha transfer sezonu resmi olarak başlamadan Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer ederek savunmasını güçlendirdi.