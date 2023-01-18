Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan arkasında tamamladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sol beke 2 yeni aday! Rota Brezilya
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Oosterwolde ve Kristiansen'in maliyetleri yüksek buldu. Yönetim, Jorge Jesus'un isteği üzerine listeye 2 yeni isim aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip çıktığı 19 mücadelede 44 gol attı.
Kanarya buna karşılık kalesinde 21 gol gördü.