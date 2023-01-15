GAZİANTEP FK FB MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? (GFK - FB)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler müsabaka öncesinde heyacanla bekliyor. Müsabaka öncesi 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

İŞTE 11'LER:

Gaziantep FK : Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Merkel, Jevtovic, Maxim, Markovic, Sagal, Figueredo

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 15 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu ise sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Miguel Crespo, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda ligin 20'nci haftasındaki Ümraniyespor maçında yer alamayacaklar.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.