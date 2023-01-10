Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.01.2023- 21:28
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Fenerbahçe, 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.