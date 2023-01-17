Yeni Lewandowski Fenerbahçe'ye! Kanarya'dan Szymon Wlodarczyk operasyonu

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Samet Akaydin'in ardından bir ismin transferi için daha devreye girdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya, yeni Lewandowski olarak adlandırılan Szymon Wlodarczyk için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2023- 06:40