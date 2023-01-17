Spor Toto Süper Lig'de devreyi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.
Yeni Lewandowski Fenerbahçe'ye! Kanarya'dan Szymon Wlodarczyk operasyonu
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, Samet Akaydin'in ardından bir ismin transferi için daha devreye girdi. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Kanarya, yeni Lewandowski olarak adlandırılan Szymon Wlodarczyk için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de devreyi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü kupaya dikti.
Sarı lacivertliler son 16 turunda Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
3 kulvarda mücadele verecek olan sarı lacivertliler Rizespor engelini geçerek adını son 8'e yazdırmak istiyor.