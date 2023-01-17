Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Jorge Jesus istedi! Fenerbahçe'ye 3 takviye birden
Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, 3 farklı bölgeye takviye istedi. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının listesindeki isimleri transfer etmek için harekata başladı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Sezonun ilk yarısını Galatasaray'ın arkasında bitiren sarı-lacivertliler, ikinci devreye daha iddialı girmek istiyor.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan Kanarya'da titiz bir operasyon yürütülüyor.