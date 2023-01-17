Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gollerine devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia tarihe geçmeye hazırlanıyor!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere 3 puanı Enner Valencia attığı 2 golle getirdi. Öte yandan Ekvadorlu yıldız tarihe geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
33 yaşındaki futbolcu Gaziantep deplasmanında ağları 2 kez sarsarak takımını zirve yarışında tuttu.
Enner Valencia, Gaziantep FK maçında attığı 2 gol ile Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 43'e yükseltti.