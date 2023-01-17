Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe'de ayrılıklar kapıda! Yabancı sayısı nedeniyle...
Fenerbahçe'de yönetim transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerde bu noktada öncelikle hedefi eldeki mevcut yabancı oyuncuları elden çıkarmak olacak. Buna göre planlama yapan yönetim Jorge Jesus ile bir araya geldi. İşte ayrılık ihtimali olan yabancı futbolcular... | FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de geride kalan 19 haftanın ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Son olarak Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği sürüyor.
Yönetim Jorge Jesus'un raporuna göre hareket ederken 4-5 futbolcu ile yollarının ayrılabileceği öğrenildi.