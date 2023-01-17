YOĞUN PLANLAMALAR

Milliyet'in haberine göre sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Miha Zajc, sezon başında kadroya kiralık katılan Gustavo Henrique ve Alioski ile yabancı kontenjanında dışarıda kalan Bruma ve Lemos gibi isimler konusunda hamlelerin gelebileceği vurgulanıyor.



