Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını Ömer Üründül değerlendirdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte Üründül'ün yazısı... | FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, rakibini Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...