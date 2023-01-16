"Fizik olarak yetersiz"
Dikkat çeken yorum! "Zamana ihtiyacı var"
16 Ocak 2023 gram altın ne kadar?
KİLO VERMEDE YARDIMCI 10 SEBZE🥦🥕🥬
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