Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yi deplasmanda Enner Valencia’nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece transfer etmek için transfer yapmayacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi deplasmanda Enner Valencia'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JESUS'UN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"İyi bir takıma karşı oynadık. Harika oyunculara sahipler. Biri de Markovic. 19 yaşında Benfica'ya transfer etmiştim. 1 yıl sonra 40 milyon euro'ya Liverpool'a gitti. Uluslararası çok iyi oyuncuları var. Burada kazanmak kolay değil. Galibiyet önemli. Kazanmak kolay değildi ama adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Başkanımızdan, Samet Akaydın'ı transfer etmesini istedim. Adana Demirspor ile oynadığımız ilk maçtan sonra onun kalitesini beğenmiştim. Defansif anlamda üst düzey bir oyuncu.

"Transfer dönemi geldiğinde, hocaların en büyük amacı elinde olan oyuncuları elinde tutmaktır. Transfer her zaman planlarımızda oluyor, önümüze fırsat çıktığında takıma katkı verecek oyuncuları transfer etmek isteriz."