Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası stoper bölgesinde ayrılıklar planlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus raporunu verdi! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde transferde flaş gelişme yaşandı. Yönetim yeni oyuncular kadroya katmak için yabancı oyunculardan bazı isimlerle yolları ayırma kararı aldı. Jorge Jesus buna göre ilk ayrılacak ismi iletti. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası stoper bölgesinde ayrılıklar planlıyor.
Jorge Jesus'un raporuna göre oyuncu arayışlarını sürdüren yönetim yabancı sayısını da azaltmak istiyor.
Buna göre Portekizli hocadan rapor istendi.