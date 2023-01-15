Süper Lig'de geçen hafta derbi maçta Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanında moral arıyor. Cuma günü oynayan Cimbom kazanınca puan farkı maç fazlasıyla 7'ye çıkmıştı. Kanarya bugün hata yapmayarak farkı tekrar 4'e indirmek için sahada olacak. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi ve bu karşılaşmadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğini iletti. 7 haftadır kazanamayan Gaziantepspor işlerini zorlaştıracağını söyledi. İki takım daha önce 7 defa karşılaştı. Kanarya 4-2 üstün. 1 maç berabere bitti.

İŞTE GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:



Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Halil, Jevtovic, Merkel, Sagal, Furkan, Veliu, Figueiredo

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Batshuayi