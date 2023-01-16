FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus istiyordu! Transferde dev rakip

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu namağlup lider bitirdi ve son 16'ya adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler son haftalarda aldığı sonuçların ardından ligde 2. sıraya geriledi. Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği o oyuncuya, dev bir rakip çıktı. İşte o isim ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)