Bakalım biz galipken kaç dakika verecekler. Bunun da takipçisi olacağız. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçında oynanmayan süre olarak 10 dakika gösterildi, açıkçası bunu yadırgadık. Ne VAR'a gidildi, ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz."