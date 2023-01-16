Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaştıkları Konyaspor maçının sonuna 4 dakika ilave edilmesini eleştirdi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçına uzatma tepkisi! Emre Kocadağ...
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının 10 dakika uzatılmasına tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar, "Ne VAR'a gidildi ne de bu süreyi gerektirecek maç içinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Hayret ediyoruz." ifadesini kullandı.
Pazar günü Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonuna eklenen 10 dakikaya da tepki gösteren Kocadağ, "Ekstra uzatma dakikalarından epey rahatsızız" diyerek şunları söyledi:
"Son maçlardaki uzatma sürelerinden dolayı epey rahatsızlık yaşıyoruz. Konyaspor maçının çıkışında da söyledim; maçın ilk yarısında 3, ikinci devrede 4 dakika olmak üzere toplam 7 dakikalık uzatmaya bir anlam veremedik.