Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Haji Wright ısrarı! İşte sunulan teklif
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Haji Wright'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekip ABD'li golcü için Antalyaspor'a kuvvetli bir teklifte bulundu. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Kanarya ligin en çok gol atan takımı olmasına rağmen hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin gözdesi Antalyaspor'da oynayna Haji Wright.