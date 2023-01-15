Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç olacak. İyi fikirleri olan, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. Zorlukların üstesinden gelmek için en iyi şekilde hazırlandık. Umarım çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtabiliriz. Bugün en önemli şey sahadan 3 puanla ayrılmak."

"Dünya Kupası için arada çok iyi hazırlandık. Gerçekten çok iyi çalıştık. Dünya Kupası için verilen aradan sonra, geçen hafta oynadığımız en önemli maçı kaybettik. Ama takımın performansını değerlendirirken sadece bu maça bakmıyorum. 20 küsür maça bakıyorum."

"Biz sahada her zaman daha iyi olmaya çalışıyoruz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Ligin zor olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Samet Türkiye futbolunu, ligini bilen bir oyuncu. Bugünkü rakibe karşı daha önce oynadı. Onların forvetlerini iyi tanıyor. Ona güvenim sonsuz. Biraz daha farklı özellikleri vardı. İyi bir maç çıkartacağına inanıyorum."