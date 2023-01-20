Sarı-Lacivertliler'de 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler de uzun zaman sonra formasına kavuşmuş oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Arda Güler tepkisi! Dikkat çeken o rakam
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kanarya'da Arda Güler'in 1 asistlik performansı dikkat çekti. Öte yandan maçta teknik direktör Jorge Jesus'un Arda'ya gösterdiği tepki dikkat çekti.
Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev aldı.
FENERBAHÇE TARAFTARI BAĞRINA BASTI
Fenerbahçe taraftarları, Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini düşünüyor.