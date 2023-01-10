Kadıköy'de yaşanan farklı Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus görüşme odasına! Tedbir ve transfer...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Alınan ağır yenilgi sonrası oklar deneyimli teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Portekizli çalıştırıcı 3 büyük hata ile derbiyi kaybetti. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Toplantıda, Başkan Ali Koç'un 5 puan öndeyken bir anda 4 puan geriye düşülmesi, takımının oyunundaki düşüş gibi nedenler masaya yatırılacak.