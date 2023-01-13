İngiliz futbolunun unutulmaz savunma oyuncusu eski Arsenalli futbolcu Sol Campbell, yıllar önce Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu ancak son anda bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sol Campbell'dan Fenerbahçe itirafı!
İngilizlerin efsane futbolcusu Sol Campbell, Fenerbahçe'ye dair çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte İngiliz futbolcunun dikkat çeken sözleri... | FB SPOR HABERLERİ
İngiltere Milli Takımı formasını, 1996-2007 yıllarında 73 kez giyen ve 3 sefer de kaptan olarak sahaya çıkan Campbell, WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu için geldiği Antalya'da soruları cevapladı.
İngiltere Milli Futbol Takımı'nın eski stoperi Sol Campbell, Türk futbolunu yakından takip ettiğini ve yıllar önce Fenerbahçe ile yollarının kesiştiğini bildirdi.