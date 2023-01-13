Spor yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında geçen transfer görüşmelerine dair Sabah Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan 4 takviye talebi!
Sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de transfere dair sürpriz bir iddia geldi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç bu noktada çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
"SÜREÇ YENİ DEĞİL"
Transfer dönemi gelip, son dört maçın üçü kaybedilince Fenerbahçe'nin "makine oyunu" gündemden düşüp, eski "kurtarıcı modeli", yani transfer gündeme geldi.
Dedikodular var elbette.