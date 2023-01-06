Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertli futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin sonrasında pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

