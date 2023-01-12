Fenerbahçe'de Samet Akaydın ilk idmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Samet Akaydın ise ilk idmanına çıktı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023- 11:42