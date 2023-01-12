THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden sürüyor. Turnuvada 19. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman ekiplerinden Bayern Basket ile kozlarını paylaşıyor.
Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
💥 FENERBAHÇE BEKO-BAYERN BASKET CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Basket
2. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 19-18 Bayern Basket
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO BAYERN BASKET MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Bayern Basket maçı 12 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanıyor.