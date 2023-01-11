Galatasaray'a sahasında 3-0 kaybeden ve puan durumunda rakibinin 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transfere hız verdi...
Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı bombası! Transfer takasla bitecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı renklerine bağlamayı hedefliyor. Yönetim, 22 yaşındaki futbolcunun transferini takasla bitirmeyi planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı transferinde takasta kullanacağı isim... (FB spor haberi)
İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN
Savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'da başarılı bir performans ortaya koyan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın ile görüşmelere başladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.