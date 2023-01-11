PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan ve Türkiye U21 formasını da 12 kez giyen sağ bek oyuncu, bu sezon forma giydiği 17 maçta 1.320 dakika sahada kaldı ve 2 asist kaydetti.