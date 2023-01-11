Türkiye'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi 12 Ocak Perşembe günü resmen başlayacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Samet Akaydın transferinin perde arkası! Fatih Terim...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 12 Ocak'ta başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi'ne hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın ile anlaşma sağladı. Tecrübeli stoperin 3.5+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken, transferin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı.