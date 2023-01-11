Fenerbahçe ocak ayının ilk bombasını patlattı.
Bonservis bedeli çok tartışılmıştı! İşte Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye maliyeti
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler transferi resmen açıklarken, deneyimli stoperin bonservis bedeli ve alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, savunma hattını Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile güçlendirdi.
Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Fenerbahçe yönetimi, Adana Demirspor ve Samet Akaydin ile anlaşma sağladı. İşte o açıklama;