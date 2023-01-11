Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan forvet talebi!
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde yönetim transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe bu noktada Jorge Jesus'un raporuna göre o noktaya tecrübeli bir forveti kadroya katmak istiyor. İşte Portekizli hocanın istediği o isim ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fenerbahçeli yetkililerle yapılan ilk görüşme sonrası Marsilyalı hücum oyuncusunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Fransız basının da yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre sarı-lacivertliler, bu sezon iyi bir performans sergileyen Alexis Sanchez için tüm şartları zorlama kararı aldı.