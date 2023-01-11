Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan forvet talebi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Galatasaray derbisinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde yönetim transfer için düğmeye bastı. Fenerbahçe bu noktada Jorge Jesus'un raporuna göre o noktaya tecrübeli bir forveti kadroya katmak istiyor. İşte Portekizli hocanın istediği o isim ve detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2023- 09:26