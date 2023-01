Fenerbahçe, Süper Lig 'in 18. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin biletleriyle ilgili bir açıklama yaptı.Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, derbinin biletlerinin genel satışa 7 Ocak Cumartesi günü çıkacağı belirtildi.Öte yandan derbinin en ucuz bileti 450 TL, en pahalı bileti ise 7 Bin TL oldu.Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıkıyor."Biletler;05.01.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)06.01.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)07.01.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.Kuzey- Spor Toto Tribünü : 450,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TLFenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL Fenerium Alt Avis E Blok : 7,000,00 TLBilet satışına sadece FENERIUM ALT F-G-H ve FENERIUM ÜST H-I bloklar sunulacaktır. Bu bloklar dışında kalan diğer tüm tribün ve bloklardaki koltuklar kombine olarak satılmıştır. Kombine olarak satılan bloklardan, kulübe devir yapılması halinde bilet satışa çıkacaktır.*Maçlara katılamayacak olan taraftarlarımız, karşılaşmalarda koltuklarını kulübe devredebileceklerdir. Koltuklarının bilet olarak satılması halinde, satış tutarının %40'lık kısmı sonraki sezonun yenileme sürecinde kullanılmak üzere passo kartlarına puan olarak yüklenecektir. Yenileme sürecinde kullanılmayan puanlar silinecektir.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.01.2023 tarih ve 34 sayılı toplantısında, "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 27.12.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN D, E ve MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya (Galatasaray) girişlerinin engellenmesine" kararı alınmıştır.Galatasaray ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar şu şekilde:-Son 365 gün içerisinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfer edilemeyecektir.-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir."