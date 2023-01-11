Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alarak zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, genç yetenek Arda Güler ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibine 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Dünya Kupası arasına lider giren Kanarya, ligde çıktığı son 5 maçta 3 yenilgi alarak zirvenin 4 puan gerisine düştü.