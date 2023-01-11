Fenerbahçe sezon başında Bruma'yı, PSV'den satın alma opsiyonlu kiralık kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de Bruma gelişmesi! Sözleşmesi feshedilecek mi?
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Bruma'nın geleceği belli oldu. Sözleşmesini feshedileceği konuşulan Portekizli futbolcu için dikkat çeken gerçek ortaya çıktı. İşte son detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Sarı lacivertliler, Bruma için şu açıklamayı yapmıştı:
"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.