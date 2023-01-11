Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı



"JESUS'UN SÜPER LİG'DEN EN ÇOK İSTEDİĞİ TRANSFERDİ"



Teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig'den en çok istediği ismin Samet Akaydin olduğunu ifade eden yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi'nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek" diye konuştu.



"ÇUBUKLUNUN HAKKINI VERMEYE GELDİM"



Kendisini 3.5+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Samet Akaydin ise, "Kendimi yeniden futbola başlamış gibi hissediyorum. Her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe forması giymek. Çok büyük bir camiaya geldim. İnşallah iki takım için de hayırlısı olur. Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Haydi Fenerbahçe." dedi

İşte Fenerbahçe'nin transfer için yaptığı paylaşım...

Adana Demirspor'dan, Samet için veda paylaşımı da geldi...