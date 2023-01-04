Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe 17. haftada zorlu Antalya deplasmanında sahne aldı.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus tarihe geçti! 12 yıl sonra bir ilk
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu skorun ardından sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus tarihe geçti. Portekizli hoca, 12 yıl sonra bir ilki başardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Maça kötü başlayan sarı lacivertliler Haji Wright'ın 14. dakikada bulduğu golle geri düştü. Karşılaşmanın 2. yarısında sahneye Batshuayi çıktı.
Fenerbahçe'nin ilk yarıda King ve Serdar Aziz'in şutları direkten döndü.