Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: İnfaz ettiler!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...
Sarı lacivertliler ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Batshuayi kaydetti.