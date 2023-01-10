Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci PFDK'ya sevk edildi!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Dev derbide oyuna sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci, yaptığı faulden sonra kırmızı kart ile maçtan ihraç edilmişti. Milli oyuncu, yaptığı müdahaleden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2023- 19:39