Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Altay Bayındır kararı! Transfer ve listedeki adaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırladı ve ezeli rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde derbi sonrası Altay Bayındır protestolara maruz kalırken, teknik direktör Jorge Jesus'tan flaş bir karar çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kaybederken, Kadıköy'de son 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı.
Kanarya'da Altay Bayındır, gösterdiği performans sonrası maçın bitiş düdüğünün ardından protestolara maruz kaldı.