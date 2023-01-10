Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ersun Yanal'dan Galatasaray derbisi ve Jorge Jesus sözleri!
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal da önemli değerlendirmelerde bulundu. Jesus'un sistemini eleştiren Yanal, Portekizli hocanın B planının olmadığını ifade etti.
Sarı lacivertliler ezeli rakibine 3-0 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Kanarya, 19. haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde girecek.